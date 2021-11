Le tremblement de terre qui s'est produit dimanche matin dans la wilaya de Bejaia, n'a pas fait de victimes, ni provoqué de dégâts matériels, a indiqué la Protection civile, dans un communiqué.

«Après le tremblement de terre, nos secours ont effectué des opérations de reconnaissance à travers les localités où la secousse à été ressentie, afin d'évaluer la situation, ainsi que pour rassurer les citoyens», précise le communiqué.

La Protection civile rassure, à ce titre, qu'«aucune perte en vies humaines ou matérielles n'a été enregistrée». Une secousse tellurique de magnitude 4.0 sur l'échelle de Richter a été enregistrée dimanche à 09h52 dans la wilaya de Bejaia, avait annoncé le Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG), précisant que l'épicentre de la secousse avait été localisé à 5 km au nord-est de Kherrata. Selon la Protection civile, «cette secousse à été ressentie à travers les localités de Bejaia, et les communes d'Aïn El-Kebira et Babor dans la wilaya de Sétif».