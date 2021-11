Une personne a trouvé la mort et 99 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation enregistrés durant ces dernières 24 heures à travers le pays, indique dimanche un bilan de la Protection civile.

Les éléments de la Protection civile sont intervenus durant la même période pour prodiguer des soins de première urgence à 09 personnes incommodées par le monoxyde de carbone Co émanant des appareils de chauffage et chauffes bain, à Sidi Bel Abbes (4 personnes), Bejaia (3), Oum El-Bouaghi (1) et Bordj Bou Arreridj (1), précise la même source. Concernant les interventions liées aux intempéries, des chutes de pierres ont été signalées sur RN19 au lieu-dit «Zone Kaisser» dans la commune de Tenes, dans la wilaya de Chlef, sans faire de dégâts, alors que le trafic routier a été perturbé suite au cumul de neige sur la RN33 au niveau de la commune d'El Asnam, dans la wilaya de Bouira, ajoute la même source. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus (covid-19), les unités de la protection civile ont effectué durant les dernières 24 heures, 12 opérations de sensibilisation à traver s le territoire national, pour rappeler aux citoyens la nécessité du port de la bavette, le respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation physique, en plus de 10 opérations de désinfection ayant des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.