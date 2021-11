Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamal Beldjoud a reçu, dimanche au siège de son département ministériel, son homologue libyen Khaled Tijani Mazen qui effectue une visite de travail d'un jour en Algérie.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la rencontre, le ministre libyen a indiqué que les deux parties sont convenues de renforcer la coopération dans le secteur de l'Intérieur, annonçant l'installation de comités techniques entre les deux ministères devant s'atteler à l'examen de plusieurs points, dont l'instruction des policiers et la prise en charge des ressortissants des deux pays.

La rencontre a porté également sur la réouverture des postes frontaliers en vue de faciliter la circulation des marchandises et des transporteurs de marchandises libyennes, mais aussi algériennes, l'objectif étant de contribuer à la réduction de la cherté des prix, notamment dans le sud libyen, a ajouté M. Mazen Pour sa part, M. Beldjoud a indiqué avoir évoqué avec son homologue libyen la coordination entre les deux ministères dans plusieurs domaines, faisant état "d'une con vergence de vues sur nombre de dossiers".

Selon le ministre, les deux parties sont convenues de "l'ouverture du poste frontalier terrestre de Debdeb et du renforcement de la coordination concernant la formation en matière de police et de protection civile", soulignant "la poursuite de l'action commune et la coordination entre les deux ministères à l'avenir au mieux des intérêts des deux peuples et des deux pays liés par de relations fraternelles et une histoire commune".

L'audience s'est déroulée en présence du directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Zineddine Farid Bencheikh et de cadres du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire.