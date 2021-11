Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi a assuré samedi que les élections locales du 27 novembre «se sont déroulées dans des conditions normales», faisant état d'un seul cas de dépassement commis par un électeur, «soumis à la Justice».

Lors d'un point de presse tenu à 16h00 sur les résultats préliminaires de l'opération électorale, M. Charfi a indiqué que l'ANIE n'a enregistré aucun dépassement commis par les électeurs et que l'opération s'était déroulée dans le calme et la sérénité excepté un seul cas d'un électeur qui a détruit une urne», relevant que cet incident «est un délit grave interdit par la loi et que l'auteur a été soumis à la Justice».

Après avoir rappelé que l'ANIE «a enregistré un cas de dépassement au niveau du bureau de vote à Oran», M. Charfi a précisé que cette affaire «est entre les mains de la Justice».

Il a expliqué que l'ANIE, à travers ses délégations, traite les doléances déposées officiellement par les candidats et que ces doléances sont traitées d'office. Si le candidat n'est pas satisfait, les doléances seront traitées par des recours auprès de la Justice».

M. Charfi a saisi l'occasion pour louer «la dynamique positive de participation» populaire comparativement aux législatives du juin dernier», relevant que la référence de la comparaison adoptée est bien les législatives du juin dernier, et ce, en vue d'éviter toute comparaison entre le nouveau régime électoral de l'Algérie nouvelle et celui d'avant 2019».

«L'ancien régime électoral n'a rien avoir avec le nouveau régime électoral», a-t-il soutenu. Le taux de participation national au scrutin de l'élection des membres des Assemblées populaires communales s'est élevé à 24,27% et à 23,30% pour les Assemblées populaires de wilaya (APW) à 16h00, a annoncé M. Charfi.