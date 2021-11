En étudiant des données médicales, des chercheurs écossais ont découvert qu'environ 5 % des diabétiques de type 2 pouvaient atteindre la rémission, notamment en perdant du poids. Le diabète de type 2 (DT2) est une maladie qui se caractérise par une hyperglycémie chronique : en clair, chez une personne atteinte de DT2, le taux de sucre dans le sang (glycémie) est constamment trop élevé. En France, environ 2 millions de personnes sont concernées par cette maladie chronique qui peut être à l'origine de complications graves – rétinopathie diabétique, insuffisance rénale chronique, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral (AVC)... Bonne nouvelle pour les personnes atteintes d'un diabète de type 2 : selon une récente étude de la University of Edinburgh (en Écosse), environ 5 % des diabétiques DT2 atteindraient la rémission, c'est-à-dire un taux de sucre dans le sang (glycémie) qui reste normal après 1 année sans prendre de médicaments antidiabétiques.

Diabète de type 2 : la perte de poids, une clé pour atteindre la rémission

L'étude s'est intéressée à des données médicales concernant 162 000 diabétiques DT2 âgés de 30 ans et plus : parmi eux, 7710 étaient en rémission, soit environ 5 % de la population étudiée.

Quels sont les facteurs favorisants de cette rémission ? Les chercheurs écossais ont montré que, sans surprise, la rémission du diabète de type 2 concernait surtout les personnes qui avaient une hyperglycémie chronique modérée au moment du diagnostic.

Plus intéressant sans doute : ils ont découvert que les malades ayant réussi à perdre du poids (soit à l'aide de mesures hygiéno-diététiques, soit à l'aide d'une chirurgie bariatrique) étaient aussi plus susceptibles d'être en rémission. Voilà un argument supplémentaire pour ne pas laisser tomber notre régime !