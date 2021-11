Selon la Fédération internationale du diabète, 1 adulte sur 10 dans le monde vit avec le diabète. Quand on est diabétique, les erreurs alimentaires ne sont plus permises. Nos conseils pour réguler au maximum sa glycémie.

Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune qui se traduit par une destruction des cellules qui sécrètent l'insuline (hormone qui fait entrer le sucre dans les cellules). Quant au diabète de type 2, celui qui affecte 90 % des diabétiques, il est directement lié au mode de vie : excès de produits gras et sucrés et manque d'activité physique. Résultat, un excès de graisse abdominale qui favorise l'insulinorésistance : les cellules ne sont plus sensibles à l'insuline et le sucre n'entre plus bien dans les cellules. Or un excès chronique de sucre dans le sang fragilise les vaisseaux et les nerfs et peut entraîner de nombreuses complications. L'objectif est donc de réguler au maximum sa glycémie (taux de sucre dans le sang).

DIABÈTE : UN DÉCÈS TOUTES LES 5 SECONDES

Les données publiées dans la nouvelle édition de l'Atlas du diabète publié par la Fédération internationale du diabète confirment que cette maladie est l'une des plus grandes urgences sanitaires mondiales. Le diabète ne cesse de progresser et, à ce jour, 1 adulte sur 10 dans le monde souffre de diabète,

Le diabète touchera 643 millions de personnes en 2030 et 784 millions d'ici 2045.

Le diabète a été responsable de 6,7 millions de décès en 2021, soit un toutes les 5 secondes.

En plaisir sucré

Vous pouvez vous accorder une pâtisserie, une crème glacée, un brownie… mais 1 fois par semaine seulement, et toujours à la fin d'un repas riche en fibres.

Crème dessert ou fruit ?

Si vous avez pris un dessert sucré (yaourt, crème… ) à midi, mangez un fruit en dessert le soir.

Si vous aimez les sodas

Essayez de réduire progressivement votre consommation. Et rappelez-vous : pas de produits sucrés ou de boissons sucrées consommés seuls entre les repas.

Faites vos gâteaux et biscuits maison

Cela vous permettra de réduire petit à petit les quantités de sucre et d'utiliser des farines à index glycémique bas (blé complet, sarrasin, avoine… ).

Pour réguler votre glycémie

Évitez les aliments transformés, qui contiennent beaucoup de sucre caché et équilibrez vos repas avec des sources de fibres (fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses… ) et des protéines (viande, œuf, poisson, tofu… ) qui ralentissent l'absorption des glucides.