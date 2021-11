Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a affirmé samedi à Alger, que la visite prévue du président de la République, Abdelmadjid Tebboune en Tunisie «interviendra en temps voulu».

Dans une déclaration à la presse en marge de l'accomplissement de son devoir électoral à l'école Ahmed Aroua de Staouéli, dans le cadre des élections des Assemblées communales et de wilaya (APC-APW) du 27 novembre, M. Lamamra a indiqué que «la visite prévue du président de la République en Tunisie, pays frère, interviendra en temps voulu».

Dans le même contexte, le ministre a qualifié d'«importante» la visite jeudi dernier de la cheffe du Gouvernement tunisien, Najla Bouden en Algérie, laquelle intervient dans le cadre de la consolidation de la coopération entre les deux pays. La visite de la responsable tunisienne est la première effectuée depuis son accession au poste de cheffe du Gouvernement, ce qui «dénote la qualité des relations bilatérales», a-t-il dit.

Mme Bouden qui avait été reçue, lors de sa visite, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait affirmé que cette rencontre «s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques qui nous réunissent ensemble, afin de renforcer nos relations bilatérales, et de passer au plus important, en lançant une stratégie intégrée entre l'Algérie et la Tunisie».