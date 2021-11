Un don d'une valeur de 180.000 dollars comprenant des médicaments et des équipements médicaux destinés aux familles des victimes des feux de forêts ayant frappé plusieurs wilayas du pays l'été dernier, a été remis, jeudi à Alger, par l'ambassadeur de la République de Corée en Algérie, Kim Chang-Mo, au Croissant rouge algérien (CRA).

Dans le cadre de l'élan de solidarité avec l'Algérie, suite aux feux de forêts ravageurs ayant touché plusieurs régions du pays, l'ambassadeur de la République de Corée en Algérie, Kim Chang-Mo et l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) ont remis mercredi un don d'une valeur de 180000 dollars au CRA comprenant des médicaments pour le traitement des brûlures, des équipements médicaux tels que des fauteuils roulants et des groupes électrogènes pour les zones isolées.

La cérémonie de remise de ces aides humanitaires s'est déroulée en présence de représentants des ministères des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, et du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire ainsi que de la présidente du CRA, Saida Benhabiles.

Ces aides seront distribuées à travers les wilayas touchées par les incendies, à savoir Tizi-Ouzou, Bejaia, Sétif, Jijel, Skikda, Souk-Ahras, Oum El-Bouaghi, Khenchela, Bouira, Médéa, El-Tarf et Boumerdes.

A cette occasion, l'ambassadeur de la République de Corée a renouvelé ses condoléances aux familles des victimes et exprimé «le vœu que ce soutien puisse refléter la constance de la relation d'amitié et de solidarité entre les deux pays».