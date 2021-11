Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a accompli samedi son devoir électoral dans le cadre des élections des assemblées locales du 27 novembre.

Dans une déclaration à la presse au sortir du bureau de vote à l'Ecole primaire «Parc de la liberté» (Alger centre), M. Goudjil a affirmé que les locales du 27 novembre «viennent parachever le processus d'édification des institutions de l'Etat».

Il s'agit de la troisième phase du processus engagé, après le référendum sur la Constitution, initié par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, puis les élections législatives, a-t-il ajouté.

Les déclarations du Président Tebboune, vendredi à la presse nationale, ont redonné de l'espoir au pays et au peuple, a affirmé M. Goudjil, soulignant l'attachement impératif au slogan du 1er Novembre +par le peuple et pour le peuple+ et à ses principes.