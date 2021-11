Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a accompli samedi son devoir électoral au bureau de vote de l’école «Abi-Ishak Brahim Tfyèche», à Béni-Isguen, dans la wilaya de Ghardaïa.

Après avoir exprimé son double choix électoral pour le renouvellement des Assemblées populaires communale (APC) et de wilaya (APW), le président de l’APN a déclaré à la presse: «j’ai accompli, dans ma région natale, mon devoir électoral comme l’ensemble des citoyens pour l’élection d’une nouvelle élite locale qui sera en mesure de renforcer l’édification d’une démocratie participative».

«Ces élections locales constituent l’un des 54 engagements du Président de la République Abdelmadjid Tebboune, et le parachèvement de la construction de l’édifice institutionnel du pays, tel que prévu dans le cadre de la construction de l’Algérie nouvelle», a-t-il indiqué.

«Nous apportons également à travers ces élections une réponse à tous ceux qui ont douté de leur tenue et de leur organisation dans de bonnes conditions», a souligné M. Boughali, en ajoutant, dans le même e sillage, que l’Algérie a les moyens de relever les défis et de revenir en force sur la scène internationale, au double plan diplomatique et économique.