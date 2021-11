La démocratie participative implique pour le citoyen un devoir de vigilance et de suivi de ses affaires quotidiennes, a affirmé samedi le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi.

Dans une déclaration à la presse au terme de l'accomplissement de son devoir électoral au niveau de l'école des frères Hachemi à El Biar (Alger), M. Charfi a révélé que le taux de participation aux élections des Assemblées populaires communales et de wilayas enregistré jusqu'à l'heure "est de bon augure et traduit une prise de conscience des citoyens à l'importance de la gestion de leurs affaires", relevant l'importance pour le citoyen de jouer son rôle et exercer son droit à réclamer des comptes à ses élus.

Dans le même sillage, il a estimé que "la démocratie participative accorde au citoyen des droits, mais l'interpelle à être vigilant et suivre ses affaires quotidiennes".

Concernant le taux de participation depuis le début du scrutin, M. Charfi a estimé que ce taux "reflète la démocratie participative" qui sera parachevée, a-t-il dit, par ce scrutin, relevant que "le taux de participation ne constitue pas un facteur essentiel pour l'Algérie démocratique. "Ce qui est important est la participation consciente et suffisante pour donner la légitimité aux élus", a-t-il dit.

Le taux de participation national à l'élection des membres des Assemblées populaires communales s'est élevé à 13,30 % et à 12,70% pour les Assemblées populaires de wilaya (APW), à 13h00, a annoncé M. Charfi.