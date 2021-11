Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a estimé, samedi à Alger, que la présence des observateurs dans les bureaux de vote était «un indicateur positif».

S'exprimant lors d'une conférence de presse sur les résultats préliminaires des élections des membres des APC et APW, M. Charfi a fait savoir que «la présence d'un nombre d'observateurs au niveau des bureaux de vote était très logique et un indicateur positif».

C'est un indicateur qui témoigne d'une volonté des candidats à s'assurer de l'intégrité du scrutin et préserver la voix des électeurs, a indiqué le président de l'ANIE. «Il s'agit pour l'ANIE d'un indicateur positif permettant aux cadres de l'autorité et aux observateurs de protéger la voix de l'électeur», a-t-il ajouté.

Le même responsable a rappelé, dans ce sens, que le nombre des observateurs des partis et des listes indépendantes dans les centres et les bureaux de vote ainsi que les commissions électorales des communes et des wilayas s'élève à l'heure actuelle à 182.981 observateurs dont 145.255 observateurs au niveau de 53.158 bureaux de vote, 36.349 observateurs au niveau de 11.483 centres de vote et 1.332 observateurs au niveau des commissions électorales des communes».

M. Charfi a également fait état de 45 observateurs au niveau des commissions électorales de wilayas.