Le comité directoire de la Fédération algérienne de handball (FAHB) a confirmé vendredi que la nouvelle saison du Championnat national d'Excellence (messieurs) se jouera en deux phases avec 25 clubs, sans préciser la date du coup d'envoi de la compétition.

«La première phase de l'Excellence se disputera en aller-retour avec 25 clubs répartis en cinq groupes.

Les trois premiers de chaque groupe (15 clubs) auxquels s'ajoutera une équipe issue d'un tournoi regroupant les quatrièmes de chaque poule, se qualifieront à la 2e phase», explique la FAHB dans un communiqué, précisant que cette décision a été prise suite à une réunion avec les présidents de clubs, les techniciens et les joueurs.

Concernant le déroulement de la 2e phase de la compétition, le sort des neuf équipes restantes (play-down) et la date du coup d'envoi du championnat, l'instance a indiqué que «les décisions seront prises lors du Collège technique national, prévu le 8 décembre». Dans une déclaration à l'APS, le président comité directoire de la FAHB, Abdelkrim Bendjemil, a indiqué que son instance a été à l'écoute de to utes les parties concernées pour trouver une solution et lancer la compétition. «Les neuf clubs qui ont été promus ne sont pas fautifs, d'ou la nécessité de trouver une solution équitable pour tous. Personnellement je suis contre une formule à 25 clubs, qui sera préjudiciable au handball national», a-t-il estimé.

Pour rappel, la FAHB est dirigée depuis septembre 2021, par un comité directoire présidé par l'ancien international Abdelkrim Bendjemil, suite à la suspension «temporaire», du président élu Habib Labane et son bureau fédéral, par le ministère de la Jeunesse et des Sports, en raison de manquements dans la gestion du mandat 2017-2020.

Ce comité directoire avait bloqué, en octobre dernier, le coup d'envoi du Championnat d’Excellence 2021-2022, avec une formule décidée par l'ancien bureau fédéral, regroupant 25 clubs répartis sur 5 poules composées de 5 équipes chacune.