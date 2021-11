L'ancien joueurs du club de football Jeunesse sportive de Kabylie , Arezki Koufi, est décédé vendredi à l'âge de 72 ans, a annoncé dans un message de condoléances, la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi-Ouzou. Arezki Koufi, ancien avant-centre droit de la JS Kabylie est l'auteur du but qui a permis à la JSK lors du match contre le Widad athlétique de Boufarik (WAB) en 1968, de quitter la division d'honneur pour accéder en division 1, rappelle-t-on.

Le wali de Tizi-Ouzou, Djilali Doumi et le président de la JSK, Yazid Iarichene ont présenté leurs condoléances à la famille du défunt et à la grande familles de la JSK. L'enterrement aura lieu demain samedi au cimetière de Mdouha dans la commune de Tizi-Ouzou, a-t-on indiqué.