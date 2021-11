La sélection algérienne de football ('A) a rallié, samedi, la capitale qatarie Doha, pour prendre part à la Coupe arabe 2021 de la Fifa, prévue du 30 novembre au 18 décembre, a annoncé la Fédération algérienne de la discipline (FAF).

"La délégation algérienne s'est envolée dans la nuit (4h00) depuis l'aéroport international d'Alger, avec à bord le staff technique, conduit par Madjid Bougherra, le sélectionneur national des A Djamel Belmadi, et les cinq joueurs qui évoluent dans le championnat national. Par la suite, le plan de vol incluait un arrêt à Tunis en vue d'embarquer l'ensemble des éléments évoluant dans le Championnat tunisien", précise le communiqué de la FAF. Par ailleurs, les joueurs algériens évoluant dans le Championnat saoudien ont pu se rendre à Doha dès vendredi. Une délégation de joueurs quasi complète à l'exception de trois éléments, à savoir M'Bolhi et Abdellaoui (Al Ettifaq) et Sayoud (Al Taee), qui disputaient hier des rencontres de championnat avec leur clubs respectifs.

En revanche, les joueurs évoluant dans le championnat qatari, à savoir Belaili, Benlamri, Bounedjah et Brahimi, on t rejoint directement leurs coéquipiers sur le lieu d’hébergement à Doha après avoir disputé leurs matchs respectifs en Coupe.

Pour rappel, les Verts sont versés dans le Groupe D en compagnie du Soudan, du Liban et de l'Egypte. Les joueurs de Madjid Bougherra entameront cette compétition face au Soudan le 1er décembre au Stade Ahmed Ben Ali à Doha (11h00 heure algérienne), avant d'enchaîner contre le Liban le samedi 4 décembre au Stade Al Janoub (14h00). Enfin, l'EN A' bouclera cette phase de poules par un derby nord-africain face à l'Egypte, le mardi 7 décembre, toujours au Stade Al Janoub (20h00).