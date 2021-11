La sélection algérienne féminine de football jouera son deuxième match amical face à la Tunisie, dimanche à Tunis, en prévision du dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2022, prévue au Maroc.

Les Algériennes s'étaient imposées (1-0) lors du premier test match disputé jeudi, sur un but inscrit par Amira Ould Braham à la 38e minute. En stage jusqu'au 1er décembre dans la capitale tunisienne, les joueuses algériennes ont repris le chemin des entraînements vendredi pour une séance de récupération où toutes les joueuses étaient présentes, à l’exception d'Amira Ould Braham, qui souffrait d’une "légère blessure", a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF).

"La sélectionneuse nationale, Radia Fertoul, a préparé une séance bien adaptée pour permettre aux joueuses ayant pris part au match de se remettre en jambes et aux autres de parfaire leur forme", précise l'instance. La sélection nationale effectue un dernier entraînement ce samedi avant la seconde manche amicale contre leurs homologues tunisiennes, dimanche au stade d’Ariana de Tunis.

Pour rappel, l'Algérie défiera l'Afrique du Sud, vice-championne d'Afrique en titre, lors du 2e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2022, prévu les 14 et 23 février 2022. De son côté, la Tunisie affrontera la Guinée Equatoriale.

L'Algérie avait dominé au 1er tour des éliminatoires le Soudan, en s'imposant lors du match aller disputé à Alger sur le score fleuve de 14 à 0, alors que la match retour prévu à Khartoum avait été annulé à cause de la situation politique au Soudan.