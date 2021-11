La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débutera le 29 novembre, a annoncé vendredi le directeur général de l'Institut Pasteur d'Algérie, Dr Fawzi Derrar.

«La campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière, pour laquelle le ministère de la Santé a mobilisé tous les moyens nécessaires, débutera le 29 novembre», a déclaré à l'APS M. Derrar, en marge de la Téléconférence des ministres africains de la Santé, en prévision de l'Assemblée extraordinaire de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), prévue lundi à Genève (Suisse).

Le Directeur général de l'Institut Pasteur d'Algérie a fait état de l'acquisition de deux (2) millions de doses de vaccins qui sont en cours de distribution aux établissements sanitaires et hospitaliers participant à la campagne vaccinale aux côtés des pharmacies d'officine.

M. Derrar a appelé les citoyens, notamment les personnes âgées, les malades chroniques et les femmes enceintes, à se faire vacciner contre la grippe saisonnière pour se protéger et protéger la société.

Selon les recommandations de l'OMS, il n'y a pas de contre-indication à recevoir en même temps le vaccin antigrippal et celui anti-covid, a assuré le responsable.