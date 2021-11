Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a reçu le coordonnateur résident de l'ONU en Algérie, Alejandro Enrique Alvarez, en compagnie du directeur du programme conjoint des Nations Unies de lutte contre le SIDA (ONUSIDA), Zeddam Adel, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

Les deux parties ont rappelé, mercredi, le partenariat historique qui lie le ministère de la Santé aux agences onusiennes, à l'instar de l'ONUSIDA, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Unicef et le Fonds des Nations-Unies pour la Population (FNUAP), et récemment le programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) en matière de riposte au SIDA, aux maladies transmissibles et non transmissibles, de santé mère-enfant, de santé de procréation, de planification familiale, de contrôle sanitaire aux frontières, de santé des migrants et de riposte à la Covid-19 ces dernières années, selon la même source.

Lors de cette rencontre, M. Benbouzid a exprimé "sa disposition à renforcer ce partenariat, dans le cadre de la réalisation des objectifs durables, nota mment en ce qui concerne le troisième objectif de développement durable qui consiste à garantir la santé et le bien-être de tous, à travers une couverture sanitaire globale, saluant "l'appui" accordé par les agences onusiennes en matière de lutte contre la pandémie de la Covid-19.

Le ministre a mis l'accent sur la nécessité d'accompagner l'ONU dans le processus de réforme du système sanitaire pour améliorer la santé de proximité dans le cadre d'une approche globale qui repose sur des compétences de haut niveau ainsi que la mobilisation de ressources supplémentaires. Des débats seront incessamment lancés au plan technique et porteront sur les orientations du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, dans le cadre assises sanitaires nationales qui s'inscrivent dans le cadre des recommandations des perspectives de réforme effective du système sanitaire.

Pour sa part, le nouveau coordonnateur résident s'est engagé à mobiliser les agences onusiennes pour hisser le niveau du partenariat avec le ministère de la Santé pour apporter l'appui nécessaire, conformément aux priorités fixées, proposant de tirer profit de l'expérience des experts du système sanitaire algérien.

Le dialogue a porté également sur la nécessité de "mettre en exergue et de renforcer la qualité du partena riat" établi entre le ministère de la Santé et les agences onusiennes et de l'élargir à d'autres domaines.