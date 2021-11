Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Khenchela ont démantelé un atelier clandestin de fabrication d’armes et de munitions sans autorisation de l’autorité légalement compétente, a indiqué jeudi la cellule de communication de ce corps de sécurité.

Selon la même source, l’opération fait suite à des informations parvenues à cette brigade relatives à l’activité d’un sexagénaire ayant transformé le garage de son domicile, au centre-ville de Khenchela, en atelier de fabrication de munitions et d’armes de catégorie cinq.

Agissant en coordination avec les autorités judiciaires, et après obtention du mandat de perquisition du procureur de la République près le tribunal de Khenchela, les enquêteurs ont interpellé le suspect à l’intérieur de son garage et saisi 3 fusils à double canon de catégorie 5, deux crosses en bois pour armes à feu, trois tubes ronds et des percuteurs, selon la même source.

Des outils pour le nettoyage des armes, 300 grammes de poudre à canon, 1 kg de soufre, 4,5 kg de plomb, 7 cartou ches pleines, des munitions de catégorie 4, une paire de jumelles de vision nocturne et une tenue militaire de l’ANP ont été également saisis, a ajouté la même source.

Le mis en cause a été emmené au siège de la brigade pour le parachèvement de l’enquête, avant l’élaboration d’un dossier pénal à son encontre et sa présentation devant les instances judiciaires compétentes.