La direction de distribution de l'électricité et du gaz (DD) de Bologhine, relevant de la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (SADEG), filiale du Groupe Sonelgaz poursuit ses campagnes de sensibilisation sur les dangers de la mauvaise utilisation du gaz, lancée à la mi-novembre au profit des élèves des trois cycles. «La DD de Bologhine a animé des activités de sensibilisation au niveau des écoles primaires Kenza Cherif sahraoui et Rabie Bouchama (commune de Bologhine) ainsi qu'au primaire Samrouni 1 et le CEM Samrouni 2 (Commune de Ouled Fayet), a précisé jeudi un communiqué de la direction. Ces campagnes, qui s'étaleront jusqu'au mars 2022, ont été supervisées par des cadres de la direction spécialisés dans le domaine du gaz et de la prévention qui ont donné des explications sur les dangers de la mauvaise utilisation du gaz de ville et du gaz Butane. Ces activités s'inscrivent dans le cadre du programme annuel arrêté par la direction qui prévoit également des portes ouvertes au niveau des agences commerciales pour le grand public, a ajouté la même source.

Une journée de sensibilisation a été organisée dans ce sens à l'agence de Ouled Fayet, en sus d'une autre ciblant les familles de la cité 500 logements. Qualifiées de trait d'union entre le client et les services de distribution, les campagnes visent à renforcer la communication préventive et de proximité à travers la distribution de guides et de dépliants portant des conseils et des orientations sur la bonne manière à suivre pour éviter l'asphyxie au monoxyde de carbone, a mis en avant la DD de Bologhine dans son communiqué.

La DD a fait savoir qu'un plan d'action a été mis en place ciblant toutes les tranches d'âges au niveau de son territoire de compétence, notamment les nouvelles cités récemment raccordées par le gaz, a conclu le communiqué.