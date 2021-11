Les services de sécurité de Aïn Defla ont mis fin aux agissements d’une bande de cinq individus s’adonnant au trafic illicite de kif traité au niveau du chef-lieu de wilaya, a-t-on appris vendredi auprès de la cellule de communication et des relations publiques (CCRP) de la sûreté de wilaya.

Suite à des informations faisant état d’un groupe d’individus ayant reçu une quantité de kif traité dans le but de l’écouler à des petits dealers à Aïn Defla, les éléments de la section de la Police Judiciaire relevant de la première sûreté urbaine ont mis en place un plan minutieux visant leur neutralisation, a-t-on indiqué.

Après avoir identifié l’un des membres de la bande, les policiers l’ont surveillé de très près, l’arrêtant à la fin de la semaine dernière à hauteur de la rue Khiat Mohamed du chef-lieu de wilaya, en possession d’une quantité de kif traité, a-t-on fait savoir, signalant que la fouille de son domicile leur a permis de mettre la main sur 13 grammes de la même substance hallucinogène. Acculé, l’individu en question a fait état de quatre de ses acolytes impliqués dans ce tte activité répréhensible, lesquels ont été arrêtés tour à tour à la suite des investigations poussées menées par l’instance sécuritaire susmentionnée, en coordination avec le parquet de Aïn Defla, a-t-on signalé. Un P.V a été dressé à l’encontre des mis en cause portant sur les griefs de «détention, stockage et vente illicite de drogue dans le cadre d’une organisation criminelle». Après accomplissement des procédures réglementaires en vigueur, les 5 individus, dont l’âge varie entre 27 et 40 ans, ont été présentés jeudi devant les instances judiciaires de Aïn Defla, lesquelles les ont placés sous mandat de dépôt, a-t-on conclu.