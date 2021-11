Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, vendredi, que l’allocation chômage, prévue dans la Loi de finances 2022, était proche du Salaire national minimum garanti (SNMG) et assurée au chômeur jusqu'à obtention d’un poste de travail. «Il faudra prendre en charge les chômeurs», a souligné le Président lors de sa rencontre périodique avec des représentants de la presse nationale, précisant que l’Etat avait institué, pour ce faire, l’allocation chômage, d’ailleurs proche du SNMG et «garantie aux chômeurs jusqu’à obtention d’un poste de travail».

Le versement de cette allocation requiert une mise en place de mécanismes et de contrôle pour qu’elle soit versée aux véritables chômeurs, a-t-il fait savoir. Récemment approuvée par les deux chambres du Parlement, la Loi de finances 2022 prévoit une allocation chômage aux chômeurs pré-demandeurs d’emploi inscrits auprès des services de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM).