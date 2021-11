Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, vendredi , que la révision de l’aide sociale passera par un débat national élargi, assurant que la levée des subventions sociales concernera seulement un tiers des citoyens parmi ceux ayant des «revenus très élevés».

«La révision de l'aide sociale doit passer par un débat national», a déclaré le Président Tebboune lors de sa rencontre périodique avec des médias nationaux diffusée sur plusieurs chaînes télévisées et radiophoniques nationales. Et d’ajouter : «les mécanismes de cette révision ne sont pas encore arrêtés, ni encore ses modalités, ses objectifs et les concernés». «La levée des subventions sociales concernera seulement un tiers des citoyens parmi ceux ayant des revenus très élevés», a souligné le Président Tebboune.

Et de faire remarquer que cette réforme nécessite un certain niveau de numérisation et des statistiques précises sur les revenus en vue de classer les catégories pauvres, moyennes et riches, or ces statistiques actuellement ne sont pas «minutieuses» à ce sujet. Les syndicats seront assoc iés à ce débat national sur la révision de l’aide sociale consacrée par la loi de finances 2022, a fait savoir le président Tebboune. Sur cette base, la révision de la politique de subvention sociale ne signifie d'aucune manière une levée des subventions pour ceux qui y sont éligibles, a soutenu le Chef de l'Etat qui a assuré que «les aides sociales en Algérie se poursuivront à jamais».

«L'édification d'un Etat social démocratique répond à un devoir de fidélité au serment des vaillants chouhadas et à la Proclamation du 1er Novembre 1954», a-t-il ajouté.

Le président de la République a également précisé que la réforme de la politique des subventions s'inscrit dans le cadre des réformes structurelles socio-économiques globales qui seront concrétisées l'année prochaine afin de bâtir un Etat moderne. Interrogé sur l'échec des précédentes tentatives de réforme de la politique de subvention, M. Tebboune a imputé cet échec à «la grande improvisation» qui marquait cette démarche dans le passé. Il a déploré les débats dominant la scène médiatique au sujet de la révision de la politique sociale du pays, qui, a-t-il dit, «ont peut-être exploité un dérapage verbal d'un ou plusieurs responsables», affirmant qu'il était encore tôt de débattre de ce sujet.