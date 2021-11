La diplomatie algérienne sera «une vitrine» reflétant l'image de l'Algérie et les efforts déployés à tous les niveaux, a affirmé vendredi le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Lors de sa rencontre périodique avec des représentants de la presse nationale, M. Tebboune a précisé qu'«aujourd'hui, beaucoup de gens ignorent la réalité de l'Algérie, que ce soit à l'intérieur ou à l'étranger», relevant que «les médias, notamment occidentaux, ne véhiculent pas les points positifs que connait l'Algérie, mais focalisent plutôt sur le négatif».

«De nombreuses parties à l'intérieur et à l'extérieur ignorent que l'Algérie a un immense réseau routier, et plus de 75 barrages construits ainsi que d'autres en cours de réalisation. Beaucoup ignorent que 12 millions d'élèves poursuivent leurs études, pris en charge par le budget de l'Etat, et que nous avons plus de 100 centres universitaires et quelque 12 écoles supérieures».

Et d'ajouter que «l'on ne rapporte que du négatif sur l'Algérie, à l'instar des informations sur l'arrestation ou l'emprisonnement de certaines personne s». «Comparée aux autres pays de la région, l'Algérie a réalisé des acquis importants», a assuré le Président Tebboune qui a souligné que «les victoires réalisées par le peuple et les cadres d'Etat dans plusieurs domaines, notamment sanitaire, n'ont pas été mises en évidence». Il a cité à titre d'exemple «les cadres de l'Etat qui ont réussi à contenir le Covid-19 et faire reculer le nombre de contaminations au moment où les grandes puissances enregistrent chaque jour des milliers de cas». Le Président Tebboune a relevé l'existence d'un black-out médiatique concernant l'évolution positive qu'a connue l'Algérie, ajoutant que les médias occidentaux n'évoquent nullement «les expériences réussies de l'Algérie dans nombre de domaines et braquent les projecteurs sur les points négatifs seulement».

«Cela intervient au moment où les mêmes médias passent sous silence des développements dans d'autres pays où les peuples souffrent d'oppression et de famine, et n'évoquent en aucun cas leurs affaires internes, ce qui confirme l'existence d'un plan pour mettre l'Algérie à genoux», a-t-il fait observer. Les grands problèmes qui ont connu l'intervention de la diplomatie algérienne ont été résolus grâce au principe de la confidentialité, a rappelé le Président Tebboune.

«La diplomatie algérienne adopte a ujourd'hui la politique d'égal à égal. Nous riposterons à toute attaque, et ce, quelle que soit la nature de l'adversaire», a assuré le président de la République.