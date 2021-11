La Mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul) a dénoncé vendredi l'attaque contre le tribunal de Sebha. Jeudi, des hommes armés non identifiés ont fait irruption dans le tribunal de première instance à Sebha (sud), l'un des trois centres de dépôt des candidatures et recours, avec Tripoli (ouest) et Benghazi (Est), le forçant à fermer ses portes, alors que les avocats du fils de l'ex-dirigeant Mouammar Kadhafi s'apprêtaient à faire appel du rejet de sa candidature à la présidentielle.

Se disant «alarmée» par cette «attaque» marquée par l'expulsion du personnel de l'instance, la Manul a condamné dans un communiqué, repris par des médias, «toute forme de violence liée aux élections», réitérant son appel à «protéger le processus» électoral. «Les attaques contre les installations judiciaires ou électorales ne sont pas seulement des actes criminels, punissables par la loi libyenne, mais portent également atteinte au droit des Libyens de participer au processus politique», a-t-elle poursuivi.