Un syndicat marocain a tenu le gouvernement pour entièrement responsable du «blocage social» que connaît le Maroc depuis plusieurs mois, ont rapporté vendredi des médias. Dans un communiqué relayé, la Confédération démocratique du travail, a tenu le gouvernement marocain pour entièrement responsable de la situation sociale actuelle au Maroc, marquée par une hausse vertigineuse des prix des produits de première nécessité, la déception des Marocains par la loi de finances, en plus de l'absence de dialogue et la prise de décisions unilatérales de la part des autorités et qui portent atteinte au principe de l'égalité des chances et au droit au travail.

Le syndicat a appelé, en outre, à remédier au problème de l'instabilité professionnelle et à la précarité de l'emploi, à supprimer les emplois contractuels et à intégrer dans le système de la fonction publique l'ensemble des travailleurs exerçant sous contrat.

Le Maroc est confronté depuis plusieurs mois à des actions de protestation populaires et estudiantines massives contre notamment l'imposition du vaccin anti-covid et la limitation de l'âge pour prétendre à un emploi dans le secteur de l'éducation.

Le Royaume fait face aussi à la grogne des enseignants contractuels ainsi qu'à la colère de la classe ouvrière, des chômeurs et des habitants des quartiers défavorisés. Mercredi dernier, le Front social marocain a dénoncé la poursuite des restrictions, la répression, les atteintes aux droits et libertés, appelant à des manifestations à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'Homme en décembre prochain. Enfin, L'accueil au Maroc du ministre sioniste de la Défense a soulevé également l'ire des populations au Royaume. Des manifestations ont été réprimées par les forces de sécurité à Rabat, et d'autres actions ont été interdites au niveau d'autres régions du pays.

A noter que des actions sont également prévues à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien.