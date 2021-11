Une exposition collective, un beau florilège d’œuvres d’art, se tient actuellement au Théâtre National

Algérien « Mahieddine Bachtarzi » sous le titre « La rencontre ».

« On a intitulé cette exposition La rencontre parce qu’elle a été programmée en 2020 et reportée à cause de la pandémie de la COVID 19. Donc cette présente manifestation culturelle a permis aux artistes de se retrouver après une absence de deux ans et ce dans une ambiance conviviale », a déclaré à DK News la commissaire de l’exposition, la plasticienne Nour Chiraz ajoutant que cette rencontre permettra aux jeunes plasticiens d’échanger leurs expériences et de profiter des conseils de leurs aînés.

Cette exposition, qui se tient de la galerie du rez-de-chaussée du TNA, qui en compte une deuxième au premier étage, a vu la participation de quarante plasticiens, dont des professionnels comme El Hachemi Ameur, Abla Retab, Abderrahmane Bekhti, Madjid Guemroud et Lamine Amor Driss Dokman, sollicités pour « parrainer » les artistes plus jeunes ou ayant moins d’expérience.

Cette rencontre, qui sera suivie cette année par bien d’autres, selon la commissaire de cette exposition, dont la prochaine aura lieu au niveau de la galerie du premier étage, actuellement en travaux, a regroupé quarante et un tableaux de différents genres styles (figuratif, abstrait, semi-abstrait natures mortes), techniques (peinture à l’huile, acrylique, crayon, techniques mixtes, miniature, crayon et crayons de couleurs) et représentant différentes écoles (classique, impressionnisme) ainsi que des photographies.

Ouatis Mounir a exposé une technique mixte incluant de la miniature et des crayons de couleurs, El Djad Yasmine une miniature de style moderne ainsi qu’une peinture sur toile de style figuratif représentant une femme africaine dans toute sa beauté et sa noblesse tandis que Toufik Mazit a présenté une œuvre s’inspirant de la miniature turque appelée mangala, une forme d’art de la période médiévale qui dépeint d’une manière réaliste les événements tout en respectant les règles traditionnelles de l’art musulman.

Radjem Imène a exposé un tableau de style figuratif, Bendou Abdelhak une peinture à l’huile s’inspirant des anciens tableaux, Hassan Farid une Casbah toujours de style figuratif mais réalisée avec la technique du sable pour donner plus de relief à son œuvre. La Casbah est aussi le thème de la peinture à l’huile sur toile de tendance moderne de Tigriouart Abdessalam Walid qui a reproduit la beauté de la cité séculaire, thème choisi également par Meftahi Affaf qui a donné, elle aussi beaucoup de vie à l’œuvre en représentant une femme portant élégamment le haïk.

Le patrimoine est également la source d’inspiration de Akil Badreddine qui a repris des éléments d’artisanat tels que des pièces en cuivre, en poterie et en laine avec au centre le personnage d’un vieillard au visage serein reflétant la sagesse et portant le costume traditionnel composé d’un chèche, d’une gandoura et d’un burnous. Akil Badreddine a confié qu’il a réalisé une collection de peintures sur le patrimoine national, son thème de prédilection.

Quant à Hamza Mahdjane, il a exposé un paysage très coloré inspiré du cubisme, l’un des grands mouvements modernes du premier quart du XXe siècle, élaboré sous l’influence de Cézanne, par Pablo Picasso et George Braque en première ligne, qui s’est construit de manière hermétique avant d’intéresser de nombreux peintres tels que Juan Gris, Fernand Léger et Robert Delaunay. Taboudlat Sid Ali a aussi choisi le même thème et donné un aperçu de son talent à travers un paysage champêtre printanier alors que Bellili Chendrat a peint un paysage marin en s’inspirant de la plage d’Iflicen, région située entre Dellys et Azeffoun. « J’adore la mer. C’est pour cela que j’ai choisi ce sujet. Je ne peins que des paysages marins », a confié l’artiste qui a réalisé une acrylique sur toile. Le paysage marin est aussi le sujet de prédilection de Bensaci Hani qui a exposé un tableau de style figuratif et aux couleurs harmonieuses avec des prédominances de bleu et de vert pour exprimer la beauté de la nature. Retab Abla a présenté une œuvre très colorée de style réaliste représentant une femme regardant l’horizon et toujours dans le réalisme Kahli Félicia a réalisé un tableau avec beaucoup de lignes donnant l’impression de mouvements et représentant une danseuse ballerine alors que Taoussi Nawel a opté pour le surréalisme, mouvement poétique et artistique du XXe siècle qui s’inspire des théories psychanalytiques de Freud à travers une exploration de l’inconscient et l’interprétation des rêves.

En peinture, le chef de file de ce mouvement est l’artiste Espagnol Salvador Dali. L’aquarelle est la technique de prédilection de Bourama Fahima qui a réalisé une œuvre représentant un oiseau aux couleurs pastels, Gouraya Meriem Moufida, s’inspirant, elle aussi de la nature, a peint une fleur utilisant une palette de couleurs printanière donnant ainsi à son tableau une note poétique, note poétique que l’on retrouve aussi dans la peinture de Annie Charbonnet Colette représentant un lac avec des cygnes avec une prédominance de vert tendre dans des tons dégradés créant ainsi une atmosphère de plénitude. Plénitude retrouvée aussi dans l’œuvre de Benchaiba Abla qui a opté pour les techniques mixtes pour réaliser une œuvre intitulée « Cosmos ».

El Khorba Nihad , quant à elle, a opté pour le style abstrait pour composer un tableau agrémenté de signes aux courbes majestueuses. Les signes dominent aussi l’œuvre de Madjid Guemroud qui a réalisé une œuvre représentant une cité alors que Tamin Amar a axé son travail sur des motifs géométriques qu’il a mis en relief en utilisant une palette de couleurs froides. Khaldoun Khireddine, pour sa part, a fait appel à des tons roses pour réaliser un tableau de style semi-figuratif avec en avant-plan des formes harmonieuses donnant une impression de mouvements. Egalement dans le style semi-figuratif, est exposé un tableau signé Dahmouni Khaled, représentant les touches d’un piano, un violon et des notes de musique réalisé selon la technique peinture à l’huile.

Toujours dans le style semi-figuratif, Dokman Lamine Driss Amor, a réalisé une peinture tout en relief composée de visages de femmes aux couleurs chatoyantes et harmonieuses. Les visages de femmes avec des dominances de rose sont esquissés aussi par Khalfaoui Bachira Safia dans une acrylique de grande valeur plastique.

La nature morte est la technique préférée de Mistari Khadidja qui a exposé un tableau très poétique et comprenant des fruits tels que le raisin et les pommes dans une composition très équilibrée et d’un grand esthétisme. Toujours dans le genre nature morte, Saadia Chérif a réalisé aux crayons de couleurs une œuvre empreinte de beaucoup de poésie représentant une pêche, une pomme, des roses avec en arrière-plan un rideau et ce dans des tons pastels.

Seghir Noureddine, de son nom d’artiste Zouhir Ressam, a choisi comme thème la tendresse maternelle à travers une œuvre d’une grande sensibilité réalisée au crayon et au fusain. « J’essaye d’avoir mon propre style, un style répondant à ma personnalité . Bien sûr, je travaille en m’inspirant des différentes écoles plastiques », a indiqué cet artiste qui projette d’organiser plus tard une exposition personnelle. Le crayon est aussi la technique utilisée par Zineddine Lahmari qui a exposé une œuvre de style figuratif tendant vers l’abstraction.

Abderrahmane Bakhti a présenté une œuvre réalisée avec de l’encre de Chine en redessinant selon son inspiration toute une panoplie de symboles. El Hachemi Ameur, qui s’inspire de la vie quotidienne, a pour sa part, présenté une acrylique de tendance très contemporaine.

Bourema Islam, le plus jeune exposant- il est âgé à peine de seize ans- a quant à lui choisi la photographie pour mettre en valeur l’immensité de la plage. Redouane Zemzar a lui aussi exposé une photographie exprimant la beauté et la féérie d’un paysage nocturne.

D. B