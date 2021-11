La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé, jeudi dans un communiqué, la reprise des liaisons des trains de nuit à couchette sur les lignes Alger-Tebessa, Alger-Annaba et Alger-Batna à partir de dimanche.

Dans le cadre de ce programme, la desserte Alger-Tebessa (couchette et places assises) a été programmée tous les dimanche, mardi et jeudi. Le départ aura lieu à 18h40, tandis que l'arrivée est prévue à 06h05.

Concernant la liaison Tebessa-Alger, elle a été programmée tous les samedi, lundi et mercredi. le départ est prévu à 17h30 et l'arrivée à 05h00.

Quant à la desserte Annaba-Alger (couchette et places assises), le départ sera à 19h20 et l'arrivée à 05h45 tous les jours de la semaine, tandis que la liaison Alger-Annaba, le départ est prévu à 20h45 et l'arrivée à 07h05 tous les jours de la semaine.

Pour la ligne Alger-Batna, le départ est programmé à 13h45 et l'arrivée à 20h40 tous les jours de la semaine, tandis que la desserte Batna-Alger, le départ est à 22h50 et l'arrivée à 05h30 tous les jours de la semaine avec des places assises uniquement.

Pour rappel, les dessertes des lignes Alger-Touggourt et Bechar-Oran ont repris du service dimanche dernier.

Selon la SNTF, cette mesure vient en application de la décision des hautes autorités au sujet de la reprise graduelle des différents moyens de transport, suite à l'accalmie qu'a connue la situation sanitaire liée à la propagation de la pandémie de Covid-19.

Ce programme a été mis en place en coordination avec les secteurs de l'Intérieur et de la Santé en sus de la Gendarmerie nationale en vue d'assurer la sécurité des voyageurs. Le nombre de voyageur à l'intérieur du train a été réduit de 50% avec l'application d'un protocole sanitaire, a conclu la source.