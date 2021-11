La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, a participé jeudi aux travaux de la conférence inaugurale de haut niveau sur l'"élimination des violences contre les femmes et les filles en Afrique", coïncidant avec la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, célébrée le 25 novembre de chaque année, indique un communiqué du ministère.

Selon la même source, cette "conférence à laquelle participe Mme Krikou en tant que représentante du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, se tient sous la présidence de la République démocratique de Congo (RDC) en coordination avec la Commission de l'Union africaine (UA) par visioconférence en célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes".

Les axes de cette conférence ont porté sur les voies de renforcement de la protection des femmes et des filles en Afrique contre toute sorte de violence à travers la mise en place de stratégies et de programmes africains en vue d'atteindre les Objectifs du développement durable (ODD) 2030 conformément aux engagements consacrés dans le protocole supplémentaire de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dans son volet relatif à la femme".