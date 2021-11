Le représentant du mouvement palestinien "Hamas" en Algérie, Mohamed Othmane, a vigoureusement condamné, jeudi, l'accueil par le Maroc du ministre de la Défense sioniste, soulignant que l'accord sécuritaire signé entre les deux parties n'est pas une affaire interne mais porte plutôt atteinte à la sécurité de la nation arabe et musulmane.

"La visite du ministre de l'entité sioniste, Benny Gantz mercredi au Maroc intervient dans un contexte non innocent", a affirmé Mohamed Othmane dans une déclaration à l'APS, relevant que Rabat aurait dû agir de "manière réfléchie et de bonne foi", et avec un esprit de fraternité pour apaiser ses relations tendues avec l'Algérie d'autant qu'"il s'agit de deux voisins liés par des liens de proximité et de sang".

Le responsable palestinien a dénoncé "le recours par le Royaume à un tiers (l'entité sioniste) dont la nation témoigne qu'il s'agit d'un ennemi stratégique (...) et un criminel dont les mains sont entachées de sang des Palestiniens et des Arabes".

A cet égard, Mohamed Othmane a évoqué la célérité avec laquelle les retombées de la normalisation avec l'entité sioniste se sont manifestées, déplorant le fait que cette fois, "le mal est venu avec un goût de sang et de complot à travers l'accueil par le Maroc du criminel et tueur d'enfants et de personnes âgées lors de la dernière offensive sur Ghaza".

Cette visite du responsable sioniste, a-t-il poursuivi, "a offensé la conscience de la nation arabe et musulmane ainsi que celle du peuple marocain authentique qui est sorti dans des manifestations de dénonciation contre l'accueil d'un tel criminel".

Evoquant, par ailleurs, l'accord sécuritaire signé lors de la visite du ministre sioniste à Rabat, le responsable de Hamas en Algérie a rappelé "qu'aucun accord de ce type n'a été conclu auparavant avec les pays qui ont précédé le Maroc dans la normalisation", notant que ces pays ayant invoqué l'argument de la sécurité de leurs frontières au vu de leur proximité avec l'entité sioniste, "n'ont pas établi de tels traités sécuritaires et militaires".

Dans ce contexte, il s'est interrogé pour savoir si la normalisation que le régime du Makhzen présente comme étant "bénéfique" pour les Palestiniens et la préservation de leur droit, "se produirait à travers des accords sécuritaires et militaires suspects et honteux conclus par le Maroc avec cette entité occupante ?".

"C'est sans doute loin des intérêts des Palestiniens et des pays arabes voisins du Maroc", a-t-il insisté.