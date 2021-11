Des partis et des instances palestiniens ont condamné la poursuite par le Makhzen, sous l'égide du "président du Comité d'El-Qods" Mohamed VI, de ses trahisons contre la cause palestinienne et la lutte du peuple palestinien mais aussi de l'ensemble des peuples arabes et musulmans.

Les mouvements "Hamas" et "Djihad islamique" ont condamné énergiquement l'accueil du ministre de la Défense sioniste, assassin d'enfants et criminel de guerre, soulignant que la normalisation ne légitimera jamais l'occupation.

Le dirigeant au mouvement "Hamas", Ismail Redwane a appelé le peuple marocain et ses forces vives à descendre dans les rues pour dénoncer la visite du ministre de "guerre" israélien, saluant les citoyens marocains et les partis politiques rejetant cette visite.

Pour sa part, le mouvement "Djihad islamique" a qualifié l'accueil de l'assassin d'enfants, de coup dans le dos du peuple palestinien".