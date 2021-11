Le Conseil de sécurité des Nations Unies a souligné l'importance d'"un transfert de pouvoir pacifique" à l'issue des prochaines élections prévues en décembre en Libye, réaffirmant son soutien au processus électoral et son engagement fort envers la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale et l'unité nationale du pays.

Dans un communiqué publié mercredi à l'issue de la session consacrée à la situation en Libye, le Conseil de sécurité réitère son soutien aux élections du 24 décembre 2021 selon la feuille de route, issu du dialogue politique libyen et la résolution 2570 (2021).

Tout en réaffirmant son engagement fort envers la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale et l'unité nationale de la Libye, le Conseil de sécurité exprime également son fort soutien pour le rôle important de la Haute Commission des élections nationales (HNEC) dans la conduite de ces élections et félicite les préparations techniques déjà prises. Les membres attendent avec intérêt la formalisation du calendrier électoral complet et de sa mise en œuvre dans un environnement pacifique, lit-on dans le communiqué.

Par la même, ces derniers condamnent toutes les tentatives visant à saper le processus, notamment des efforts visant à réduire la violence et la désinformation ou à inhiber la participation des électeurs. Le Conseil de sécurité rappelle, en outre, que des élections libres, équitables et crédibles permettront au peuple libyen d'élire des institutions représentatives et unifiées parmi tous les acteurs politiques libyens.

A cet effet, toutes les parties prenantes libyennes sont invitées à s'engager à accepter les résultats des élections et à respecter les droits de leurs adversaires politiques avant, pendant et après les élections, soulignant l'importance d'un transfert de pouvoir pacifique. Toutes les parties prenantes libyennes sont appelées aussi à continuer de travailler ensemble dans l'esprit d'unité et de compromis une fois les résultats annoncés.

Dans le sillage, l'organe onusien appelle les parties prenantes libyennes à prendre des mesures pour accroître la confiance mutuelle et renforcer le consensus d'avance sur les prochaines élections, notamment par le dialogue et la réconciliation nationale et reconnaît le rôle important des bons offices de la mission de soutien des Nations Unies en Libye et de l'Envoyé spécial du Secrétaire général à cet égard.