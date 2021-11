La 5ème édition du Salon international du transport et de la logistique "Logistical 2021" s'est clôturée jeudi à Alger, après quatre jours d'exposition et d'échanges entre les différents exposants et acteurs économiques.

Tenu sous le thème de "la digitalisation de la chaîne logistique", cet événement économique initié par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) a rassemblé plus de 75 exposants activant dans différents secteurs tels le transport de marchandise terrestre, aérien, maritime et la chaîne logistique.

Le salon a également été marqué par la présence d'entreprises spécialisées dans la réalisation d'infrastructures de stockage et d'entrepôt, ainsi que celles assurant divers prestations tel le courrier express et le transport du mobilier.

Destiné à un public professionnel, cet événement a drainé plus de 250 visiteurs par jour dont des opérateurs économiques, des académiciens et des étudiants universitaires, a indiqué à l'APS le directeur de l'animation et du développement de l'entreprise auprès de la CACI, Mahmoud Nedjai.

Pour cette année, le royaume des Pays-Bas a été l'invité d'honneur du salon. Ce pays a participé avec une délégation d'une dizaine d'entreprises dont le port d'Amsterdam et le port de Rotterdam.

La 5ème édition du salon Logistical 2021 a connu aussi la remise du Trophée du meilleur port d'Algérie intitulé "Port Connectivity Award" en collaboration avec la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), afin de récompenser les ports les mieux connectés au réseau portuaire.

La numérisation et la connectivité étaient les maîtres- mots du séminaire organisé en marge de cette édition où les différents intervenants avaient insisté sur l'introduction de nouvelles technologies dans les transports pour gagner en flexibilité et fiabilité dans la gestion des flux logistiques et d'éliminer ainsi les surcoûts des produits engendrés par les lenteurs administratives et le dépassement des délais de chargement et de déchargement de marchandises.

A ce propos, M. Nedjai a souligné l'importance de la connectivité entre les différents acteurs de la logistique pour assurer un approvisionnement continue des marchandises avec une réduction des délais, ce qui permettra de réduire la facture liée à l'activité logistique, notamment les opérations d'importations. "Cela permettra de limiter les surcoûts dus aux retards et leur impact sur le consommateur final", a-t-il souligné.

Dans ce même contexte, Insaf Takdjout, chargée de communication à Algerian Port Community System (APCS, filiale du groupe portuaire Serport), a expliqué à l'APS que la nouvelle plateforme numérique de l'APCS, destinée à l'ensemble de la communauté maritime et portuaire, devrait permettre de désengorger les ports et d'éliminer les surestaries.

Opérationnelle depuis juillet dernier, cette application permet une dématérialisation totale des procédures administratives et un suivi en temps réel de toutes les marchandises transportées par voie maritime, selon les explications de Mme Takdjout.

"Cette plateforme d'échanges de données profite à tous les acteurs de la chaîne logistique et portuaires dont les armateurs, les consignataires, les transitaires, les gardes côte, ainsi que les services phytosanitaires et vétérinaires", a-t-elle énuméré.

Tous ces acteurs peuvent ainsi s'y connecter en toute sécurité via leur compte nominatif, à partir de n'importe quel station connecté à Internet afin de saisir, importer, consulter et échanger les données informatisées relatives aux passages des marchandises dans les ports.

En somme, c'est un guichet unique numérique qui permettra de désengorger les ports en simplifiant les actions commerciales ce qui permettra d'éliminer les frais supplémentaires liées à l'activité logistique, a-t-elle souligné.