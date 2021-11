La 6ème édition du Salon international de la sous-traitance "ALGEST 2021" a été clôturée jeudi au Palais des expositions d'Alger, en présence des ministre de l'Industrie, Mohamed Zeghdar, des Energies et des Mines, Mohamed Arkab, et des Transports, Aissa Bekkai.

Lors de son discours de clôture, M. Zeghdar a estimé que ce salon marque un "nouveau départ" pour le partenariat entre les grands groupes industriels et les entreprises de sous-traitance.

Ce partenariat devra être "couronné du succès qu'il mérite", avec l'accompagnement et le soutien "permanents" du ministère, a-t-il précisé.

Organisé par le ministère de l'Industrie, en collaboration avec World Trade Center-Algiers et la Bourse algérienne de sous-traitance et de partenariat (BASTP), cet événement a regroupé près de 80 entreprises, entre opérateurs économiques, donneurs d'ordres et sous-traitants.

Cette manifestation visait à mettre en relation les grands groupes industriels publics avec les petites et moyennes entreprises afin de densifier le tissu industriel national et développer la substitution à l'importation.

ALGEST 2021 a réuni des professionnels de la sous-traitance dans plusieurs secteurs d'activités, notamment les industries mécanique, métallique, métallurgique, électrotechnique, du plastique, et du caoutchouc, ainsi que celles des pièces et composants automobiles et les services liés à l'industrie.

Ce salon a été ponctué par la tenue de plusieurs conférences animées par des responsables et des experts sur la politique industrielle, la sous-traitance et l'innovation.