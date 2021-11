Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, a appelé à faire preuve de responsabilité et de rigueur dans la formation des chauffeurs professionnels, a indiqué un communiqué du ministère.

M.Bekkaï qui a reçu, mercredi, des représentants du Syndicat national des auto-écoles, a indiqué que la rigueur dans la formation à la conduite "contribuera, considérablement, à limiter les accidents de circulation et à garantir l'intégrité et la sécurité des usagers de route.

Cette rencontre avec les représentants du syndicat, a permis d'"examiner les moyens de mise en oeuvre des dispositions de la décision du 19 mai 2016 -fixant les conditions et les modalités de la formation pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle des conducteurs de véhicules de transport de voyageurs et de marchandises- amendée et complétée".

M.Bekkaï a demandé aux représentants du syndicat de "faire des propositions pratiques et efficaces pour l'application de cette décision".

Le ministre a par ailleurs demandé aux représentants du syndicat de "prendre part aux travaux de la réunion prévue dans les prochains jours pour arrêter un calendrier de formation des chauffeurs et mettre en place une feuille de route pour le lancement des sessions de formation".