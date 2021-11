La cheffe du Gouvernement de Tunisie, Najla Bouden, a affirmé, jeudi à Alger, que les deux pays œuvraient à lancer une "stratégie intégrée" dans leurs relations bilatérales.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience accordée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Mme Bouden a indiqué: "Nous sommes dans notre pays, et cette rencontre s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques qui nous réunissent ensemble afin de renforcer nos relations bilatérales, et de passer au plus important, en lançant une stratégie intégrée entre l'Algérie et la Tunisie".

"J'ai eu l'immense honneur de rencontrer Son Excellence le Président, M. Abdelmadjid Tebboune, et je lui ai transmis les salutations du Président de la République tunisienne, M. Kaïs Saïed", a-t-elle souligné.

L'audience s'est déroulée au siège de la Présidence de la République en présence du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et du Directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf.