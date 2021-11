Un terroriste qui activait au sein d'une organisation terroriste au Sahel, le dénommé "Cherki Billal", a été arrêté mercredi à Ghardaïa, a annoncé jeudi le ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, les services de sécurité relevant de l’Armée nationale populaire ont capturé, hier 24 novembre 2021 à Ghardaïa en 4e Région militaire, un (01) terroriste, qui activait au sein d'une organisation terroriste au Sahel", a-t-il indiqué dans un communiqué.

"Il s’agit du dénommé +Cherki Billal+ qui utilise les pseudos +Houdhaïfa+ et +Abou El-Bassir +, qui avait rallié les groupes terroristes en 2016", a précisé le MDN, soulignant que "les investigations approfondies ont permis l’arrestation de( 03) autres individus".

Selon la même source, "cette opération réitère, encore une fois, l'efficacité de l'approche adoptée par l'Armée nationale populaire et ses services de sécurité et les efforts consentis par nos Forces armées sur le terrain afin de venir à bout du fléau du terrorisme dans notre pays, et asseoir la sécurité et la quiétude à travers l'ensemble du territoire national".