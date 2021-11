Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra a été reçu mardi par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso auquel il a transmis les salutations fraternelles et le message du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune portant sur les relations bilatérales ainsi que les développements sur la scène africaine, indique un communiqué du ministère.

"L'audience a permis de passer en revue les relations bilatérales privilégiées et solides", les deux parties s'étant félicitées des "liens historiques profonds entre les deux pays et peuples frères, ainsi que de la nouvelle dynamique marquée par les échanges de visites ministérielles et la coordination régulière sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun", précise la même source.

"Les deux parties ont échangé les vues sur les derniers développements sur la scène continentale, notamment les situations prévalant dans nombre de zones de conflit dans le continent africain et le défi imposé par l'élargissement de l'ampleur et la montée de la menace terroriste", souligne le communiqué de la diplomatie algérienne.

Les entretiens ont été couronnés, selon la même source, par "la réaffirmation de l'engagement des deux pays à œuvrer de concert pour raffermir la solidarité entre les pays africains et hisser l'action africaine commune face aux différents défis sécuritaires et politiques dans le respect des principes de l'acte constitutif de l'Union africaine afin de trouver des solutions africaines aux problèmes africains".

Affirmant le soutien de l'Algérie aux efforts consentis par la République du Congo à la tête du Comité de haut niveau de l'UA sur la Libye, M. Lamamra a relevé l'importance d'assurer "l'appui nécessaire aux frères libyens pour la réussite de l'important rendez-vous électoral prévu avant la fin de cette année".

De son côté, le Président Sassou-Nguesso a fait part du "soutien de son pays aux démarches algériennes en faveur de la paix et de la stabilité en Libye et dans d'autres régions du continent", saluant "son engagement ferme au profit des causes du continent".

Le Président congolais a également chargé Lamamra de transmettre ses salutations à son frère, le Président Abdelmadjid Tebboune, exprimant sa volonté à œuvrer étroitement avec lui en vue de promouvoir les relations bilatérales, concrétiser les objectifs escomptés à travers les agendas continentaux dans les domaines de la paix, de la sécurité et du développement et consolider la voix et la place de l'Afrique sur la scène internationale.