Les opérations de vote pour les locales anticipées du 27 novembre ont débuté mercredi à huit (8) heures à travers des bureaux itinérants dans nombre de wilayas du Sud du pays et ce 72 heures avant le scrutin national conformément à la loi portant régime électoral, ont constaté des correspondants de l'APS.

Le scrutin devrait concerner, à partir de ce mercredi, les populations enclavées et nomades des wilayas de Tindouf, Ouargla, Illizi, Djanet, Tamanrasset, Bechar, In Salah et In Guezzam.

D'autres wilayas du Sud du pays entreront en lice à partir de demain jeudi, alors que l'opération concernera, 24 heures avant le scrutin national, des populations ciblées d'autres wilayas, comme stipulé par la même loi Le corps électoral s'est élevé, au terme de la révision exceptionnelle des listes électorales, à 23.717.479 électeurs et électrices, selon les données communiquées par l'ANIE, instance qui supervise tout le processus électoral.

Quelque 800.000 encadreurs seront mobilisés pour le bon déroulement du scrutin dans 61.696 bureaux et 13.326 centres de vote, repartis à travers les 1541 communes que compte le pays.

Un total de 1.158 dossiers de candidature aux Assemblées populaires de wilaya (APW) a été retiré, dont 877 dossiers retirés par 48 partis politiques agréés et 281 par des listes indépendantes.

Un total de 22.325 dossiers de candidature aux Assemblées populaires communales (APC) a été également retiré, selon la même source.