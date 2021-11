Le Salon international de l'immobilier, de l'habitat et des maisons intelligentes, ainsi que la huitième édition du Salon de l’ameublement et de la décoration, ont été ouverts mardi au Centre des conventions d'Oran (CCO) "Mohamed Benahmed", avec la participation d'environ 80 exposants de l'intérieur et de l'extérieur du pays.

Des exposants algériens, ainsi que des sociétés étrangères activant en partenariat avec des entreprises algériennes, représentant différents pays comme la Turquie, la Chine, l'Espagne et la Grèce, participent à ces deux manifestations organisées par l'agence de communication "Up Concept Design".

Dans une déclaration à l’APS, le commissaire du salon, Akram Sidi Yekhlef a souligné l'importance de cette édition au vu de la participation nationale avec plus de 75 exposants, ainsi que la présence de la Confédération algérienne du patronat citoyen, du Syndicat des promoteurs immobiliers et d'un nombre d'institutions bancaires publiques. "Nous nous concentrons actuellement sur les capacités nationales dans ce domaine pour développer le secteur de l’habit at et introduire des technologies modernes et intelligentes", a-t-il déclaré, soulignant que le respect de l'environnement et l'utilisation de matériaux recyclés et d'énergies renouvelables est la particularité du salon de l'immobilier, de l'habitat et des maisons intelligentes, qui permet de présenter diverses technologies dans le domaine de l'habitat écologique, comme le recyclage de l'eau et les panneaux solaires, entre autres.

Il a également indiqué que ce rendez-vous économique, qui s’étale jusqu'au 27 novembre en cours, constitue l'occasion de connaître les nouveautés du secteur et de promouvoir le partenariat dans le domaine de l'immobilier et de la décoration, tout en apportant au public des solutions immobilières qui répondent à leurs besoins en fonction de leurs revenus, par des promoteurs immobiliers, des bureaux d'architecture, des professionnels de l'ameublement et de l'hôtellerie et de la décoration.

Le salon présente également des projets de logements avec une touche d modernité, tels que des logements écologiques équipés de technologies intelligentes permettant d'économiser l'électricité, ainsi que les systèmes de communication utilisés dans les bâtiments. Le Salon de l'immobilier, de l'habitat et de la maison intelligente rassemble des professionnels de l'immobilier et de l' habitat, des promoteurs immobiliers, des artisans, des entreprises de réalisation, des institutions financières, des compagnies d'assurances et autres, tandis que le Salon de l’ameublement et de la décoration regroupe des startups spécialisées dans le domaine, selon la même source.

Le public découvrira les offres immobilières et les nouveautés concernant les logements intelligents, ainsi que les structures qui offrent l’économie d'énergie, le luxe et la sécurité.

A cette occasion, des conférences sont programmées au profit des professionnels du secteur, ainsi que des activités sur la décoration des maisons et autres. Cet événement économique, devenu une tradition annuelle dans la ville d'Oran, est organisé dans le strict respect du protocole sanitaire de prévention contre la pandémie de Covid-19, notamment le port obligatoire du masque de protection, la distanciation et la mise à disposition de moyens de stérilisation.