Le dollar américain consolidait sa position face à l'euro mardi et avançait face aux autres principales devises mondiales, toujours aiguillonné par la reconduction du président de la Banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell.

Le billet vert a notamment poussé la livre sterling à son plus bas niveau depuis presque un an (22 décembre 2020), à 1,3343 dollar pour une livre.

Quant à l'euro, il est lui descendu jusqu'à 1,1226 dollar pour un euro, pour la première fois depuis le 3 juillet 2020, avant de se reprendre légèrement, sans rebondir pour autant.

La monnaie unique n'a que marginalement bénéficié de la publication mardi d'un indice PMI d'activité dans le secteur privé en zone euro supérieur aux attentes en novembre. Mais pour l'économiste Chris Williamson, du cabinet Markit qui publie l'indice PMI, la nouvelle vague de contamination au coronavirus qui frappe actuellement l'Europe "devrait de nouveau perturber l'économie en décembre".

Tout cela n'a pas suffi à faire oublier la confirmation lundi du président de la Banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, par Joe Biden.

Ce n'est pas tant la re conduction de ce républicain modéré à la tête de l'institution qui soutient le dollar, que la perspective d'une poursuite de la normalisation de la politique monétaire de la Fed.

"Beaucoup de gens se font à l'idée que la Fed va devoir accélérer la sortie de son programme de rachats d'actifs" pour lutter contre l'inflation persistante, a expliqué Marc Chandler, chef de la stratégie marchés pour le courtier Bannockburn Global Forex. Ce resserrement du calendrier induirait ainsi une séquence de hausse des taux beaucoup plus rapide qu'attendu il y a encore quelques jours.

Les opérateurs évaluent désormais à près de 60% la probabilité d'une triple hausse en 2022, selon le modèle de prévision de la Bourse américaine CME. Pour Marc Chandler, l'indice des prix PCE, attendu mercredi devrait confirmer une "accélération" de l'inflation et conforter ce scénario d'une reprise en main de la Fed.

Le "greenback" avance aussi face au yen, qui a reculé mardi au-delà de 115 yens pour un dollar pour la première fois depuis quatre ans.

"Si on allait au-delà de 115,50 yens, on basculerait sur de nouveaux seuils (techniques) à 118/120" yens pour un dollar, a prévenu Marc Chandler.