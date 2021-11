Le président de la République de Zambie, Hakainde Hichilema, est arrivé dans la soirée de mardi à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC) pour une visite officielle de travail de 24 heures, a annoncé la présidence de la RDC.

Sur place à Kinshasa, M. Hichilema s'est entretenu en tête à tête au Palais de la Nation avec son homologue de la RDC Félix Tshisekedi, également président en exercice de l'Union africaine, pour faire un tour d'horizon complet autour des questions d'intérêt commun entre les deux pays.

Devant la presse, Félix Tshisekedi a affirmé que le raffermissement des relations bilatérales entre les deux pays ainsi que le règlement du contentieux frontalier au niveau de la province de Tanganyika (sud-est de la RDC) étaient au menu des discussions. A en croire le président de la RDC, il sera lancé incessamment sur les lieux, à une date à convenir, les travaux de la commission mixte réunissant les experts de deux pays afin de booster la quête d'une solution durable à ce différend frontalier.

Les deux dirigeants ont également discuté des questions économiques, dont la situation du poste frontalier de Kasumbalesa qui souffre d'absence d'infrastructures et d'une organisation commune efficiente à la base. Ils ont réaffirmé ensemble la nécessité de mise en commun des énergies et des moyens pour la construction des infrastructures, des ponts, et des routes pour le bien des peuples congolais et zambien.

Prenant la parole à son tour, Hakainde Hichelema, a martelé sur l'engagement pris par les deux parties de résoudre leur différend frontalier que son gouvernement a hérité. Il s'est dit déterminé d'en finir définitivement afin que l'attention soit désormais portée sur les échanges commerciaux et sur les investissements entre les deux pays.

Le président zambien a par ailleurs indiqué qu'il était impérieux pour lui de venir en RDC, première destination après son entrée en fonction, en raison des liens culturels très forts unissant les deux pays, saluant également l'accroissement des économies de deux pays pour générer des opportunités d'emplois au bénéfice des jeunes et des femmes.

Cette visite officielle intervient la veille de la tenue à Kinshasa, du Forum Business au cours duquel les deux pays vont par le biais de leurs experts réfléchir sur des stratégies mutuellement avantageuses à mettre en place pour une gestion et une exploitation efficaces des matièr es précieuses.