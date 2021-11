Le Malawi, où la culture et le commerce du cannabis médicinal est légal, a officiellement demandé à la légende de la boxe, Mike Tyson, de devenir ambassadeur de l'industrie locale, selon un porte-parole du ministère de l'Agriculture mardi. Dans un courrier adressé à l'ancien champion du monde poids lourds daté du 1er novembre, le ministère écrit que "le Malawi ne peut pas faire cavalier seul dans cette industrie complexe et a besoin d'un partenaire. Je voudrais vous nommer, M. Mike Tyson, ambassadeur du secteur du cannabis au Malawi". Le ministère n'a pas précisé si M. Tyson avait répondu favorablement à sa demande. Sacré plus jeune champion du monde de sa catégorie à vingt ans en 1996, "Iron Mike", après une carrière tumultueuse dans la boxe entre combats et faits divers, a fait florès ces dernières années dans le business légal du cannabis. Fin octobre, le magazine américain Forbes a annoncé le lancement par le boxeur d'une nouvelle société de commercialisation de produits à base de cannabis aux Etats-Unis.

Le Malawi a rejoint début 2020 la liste des pays africains qui autorisent l'usag e médicinal, notamment pour compenser une production de tabac en net déclin. La production et la vente pour la fabrication de textiles et de cordes est aussi autorisée. Décrit parfois comme "l'or du Malawi", le cannabis était cultivé illégalement depuis des années.