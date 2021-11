Le Bénin, le Togo et le Nigeria se sont engagés depuis lundi, à la base navale de Cotonou, dans une opération conjointe de sécurisation dans le golfe de Guinée, a indiqué un communiqué gouvernemental publié mardi.

L'opération conjointe vise principalement le contrôle coordonné de la zone "E" de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), regroupant le Togo, le Niger, le Nigeria et le Bénin, en vue d'assurer la sûreté et la sécurité maritimes, selon la même source.

"L'opération se concentrerait sur des activités de routine dans le cadre des fonctions de police en mer afin de priver les pirates et autres criminels maritimes de la liberté d'action", souligne le communiqué. En 2020, 95% des enlèvements maritimes mondiaux ont été enregistrés dans le golfe de Guinée selon le Bureau maritime mondial. Avec plusieurs groupes armés opérant notamment dans le Delta du Niger, le Nigeria, selon certains experts, constitue une forteresse de retranchement des assaillants.