La viande grasse

Laissez tomber le hamburger, même maison, et préférez la dinde, le poulet et le boeuf maigre (faux-filet, steak, filet) en petite quantité. Découvrez ici des recettes rapides avec un blanc de poulet.

Les poissons en sauce

Oubliez les poissons recouverts de sauce grasse (sole meunière, raie au beurre noir) et préférez les poissons réputés "non contaminés" : cabillaud, colin d'Alaska, daurade, hareng, lieu jaune, maquereaux, sardines. Découvrez ici des recettes rapides avec une boite de sardines.

Les céréales raffinées

Oubliez le riz blanc, les pâtes blanche, la baguette tradition... et préférez les céréales complètes bio.

Les frites

Redoutables pour le foie, comme tous les aliments frits, elles le sont deux fois plus si vous les accompagnez de ketchup ou de mayonnaise. Un pei de pommes-de-terre, oui, mais cuites à la vapeur et accompagnées de légumes (chou, fenouil, salsifis, brocolis, carottes, panais) ou de salade verte.

Les fromages

En fin de repas, on oublie les fromages, les desserts lactés, les crèmes glacées, trop gras et trop sucrés, et on opte pour les fruits dont la saveur sucrée va quand même flatter le palais. Les plus riches en eau et faibles en sucre sont l'ananas, la cerise, les agrumes, le kiwi, la pomme et les petits fruits rouges (fraise, framboise, myrtille). Découvrez ici des recettes savoureuses avec des fraises

Les soupes instantanées

Soupes en sachets, déshydratées, en distributeur, sont à éviter en raison de leurs additifs, de leurs exhausteurs de goût et de leur haute teneur en sel. Préférez les soupes maison, préparées si possible avec des légumes bio pour profiter de leurs minéraux et antioxydants. Découvrez ici des recettes de soupes rassasiantes.

Les sodas

Qu'ils soient avec ou sans sucre, les sodas et boissons énergisantes sont carrément à proscrire. Ce n'est pas pour rien que la maladie du foie gras s'appelle également la maladie du soda. Si boire de l'eau vous semble triste, buvez des eaux infusées, du "thé rouge" (rooibos) ou de la citronnade maison.

Les jus de fruits industriels

Ils sont beaucoup trop riches en sucres. Préparez plutôt des jus maison avec un extracteur de jus ou des thés aromatisés légers. Découvrez ici des recettes de boissons désaltérantes