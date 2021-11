L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) annoncera, mardi, les noms des Secrétaires généraux des délégations des wilayas d'Alger, Oran, Constantine et Annaba retenus à ce poste, a indiqué un communiqué de l'Autorité.

Dans le cadre du parachèvement des mesures de sélection et de désignation des secrétaires généraux des quatre délégations régionales pilotes des wilayas d'Alger, Oran, Constantine et Annaba de l'ANIE, et conformément aux dispositions de l'arrêté de l'autorité n 26 du 10 Dhu al-Qa'dah 1442 correspondant au 21 juin 2021, modifié et complété, qui prévoit la création d'un secrétariat général auprès des délégations de wilayas de l'ANIE, son organisation et son fonctionnement, l'autorité annonce la sélection de quatre candidats pour leur désignation en qualité de secrétaires généraux des délégations de wilayas sus citées, selon la même source.

L'ANIE a rappelé que l'opération de sélection s'est déroulée en trois étapes.

La première a consisté en la sélection de quatre candidats de chaque wilaya par la commission centrale d'étude des candidatures au poste de secrétaire général de délégation de wilaya de l'autorité, sur la base des dossiers déposés via la plateforme de cette instance.

Les candidats ont, par la suite, passé un entretien oral avec la commission compétente au niveau des quatre délégations, qui a été présidé par le coordonnateur de wilaya. Cette étape a permis de choisir deux candidats de chaque délégation de wilaya.

Pour ce qui est de la troisième étape, les deux candidats de chaque wilaya ont eu un entretien avec la commission centrale composée des conseillers du président de l'ANIE, qui a été présidé par M. Mohamed Charfi, et suivi de délibérations au terme desquelles quatre candidats ont été retenus pour le poste de Secrétaire général des délégations des wilayas d'Alger, Oran, Annaba et Constantine et dont les noms seront annoncés mardi sur le site officiel de l'ANIE.