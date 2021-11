Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Amara Charaf-Eddine, prendra part vendredi au Caire (Egypte), aux travaux de l'assemblée générale extraordinaire (AGEX) de la Confédération africaine de football (CAF), a annoncé l'instance fédérale, mardi dans un communiqué. Le président de la FAF, qui a quitté Alger lundi, était accompagné du Dr Yacine Benhamza vice-président et Président de la Commission du football professionnel, de Djillali Touil, membre du bureau fédéral et Président de la Commission du football amateur, et de Mounir Debichi, secrétaire général de la FAF, précise la même source.

Quatre points sont inscrits à l'ordre du jour de cette AGEX : révision du budget annuel 2021-2022, le programme de développement des infrastructures du football en Afrique, le calendrier international des matchs de la Fifa, et le projet de la Super Ligue panafricaine.

"Lors de cette assemblée, il sera annoncé la prolongation des mandats des présidents et vice-présidents des organes juridictionnels de la CAF, alors que la veille de cette assemblée, le Comité exécutif de la CAF (COMEX) devra it fixer officiellement la date et le lieu du tirage au sort des matchs barrages des éliminatoires de la Coupe du monde de la Fifa - Qatar 2022", conclut le communiqué.