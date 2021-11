Le défenseur international camerounais de la Gantoise (Div.1 belge de football) Michael Ngadeu-Ngadjui, vice-capitaine des "Lions Indomptables", a exprimé son souhait d'éviter la sélection algérienne, en barrages qualificatifs à la Coupe du monde 2022 au Qatar, prévus en mars prochain.

"S'il y a une équipe à éviter ce serait l'Algérie. Mais s'il y a une équipe avec laquelle nous souhaiterions jouer pour les barrages ça serait le Sénégal car nous avons l'habitude de gagner face à cette équipe", a indiqué le défenseur camerounais sur l'antenne de Canal+ Afrique, cité mardi par les médias locaux. Le Cameroun a réussi à valider son billet pour les barrages, grâce à sa victoire à Douala mardi dernier face à la Côte d'Ivoire (1-0), lors de la 6e et dernière journée (Gr.D) du 2e tour éliminatoire.

Le tirage au sort de ces barrages doit être décidé cette semaine, à l'issue d'une réunion du Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), prévue jeudi au Caire (Egypte). Pour rappel, les dix équipes qualifiées pour les barrages seront réparties en deux chapeaux. Le Cameroun sera dans le second et affrontera l'une des cinq têtes de série suivantes : Sénégal, Maroc, Tunisie, Algérie ou Nigeria.