La famille du défunt boxeur, Loucif Hamani, a adressé ses remerciements au président

de la République, Abdelmadjid Tebboune, notamment pour le "vibrant hommage" rendu au défunt, dont la dépouille a été rapatriée avec les honneurs de la République.

"Nous vous remercions pour la prise en charge funéraire et le rapatriement du défunt Loucif Hamani avec les honneurs de la République.

Notre gratitude est immense. La famille du défunt vous témoigne tout le respect et toute la considération pour votre disponibilité en ces moments de peine et de douleur.

Merci monsieur le Président", écrit l'épouse du défunt dans un message adressé au président de la République.

"J'ai été très touchée par le vibrant hommage que vous avez rendu à mon défunt époux, Loucif Hamani, ainsi que par les expressions de compassion et de sympathie, dont la profondeur nous a sincèrement réconfortés", a-t-elle ajouté dans un message au nom de la famille.

L'ancienne gloire de la boxe algérienne s'est éteinte le 10 novembre courant à Paris, à l'âge de 71 ans, et sa famille avait tenu à ce qu'elle soit inhumée dans le cimetière du village natal, dans la commune d'Aït Yahia, au Sud-est de Tizi-Ouzou.

Un rapatriement qui s'est fait avec tous les honneurs de la République, car outre le Conseiller du président de la République, Abdelhafid Allahoum, la dépouille a été accueillie à son arrivée à l'aéroport "Houari-Boumediene" d'Alger par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag.

Né en 1950 dans la commune d'Aït Yahia (Tizi-Ouzou), le défunt a émigré relativement jeune, en France, avec sa famille, qui avait suivi son père, ouvrier d'usine en région parisienne.

Après une prime scolarité, commença sa carrière de boxeur, et dès ses débuts, il s'était avéré très redoutable sur le ring et commença a enregistrer des succès. En 1976, à 26 ans, il fut consacré champion d'Afrique des poids super welters ABU contre l'Ivoirien Sea Robinson et réussit à conserver son titre l’année suivante face à Simon Bereck Rifoey.

Trois ans plus tard, en 1980, il a perdu son combat contre l'américain Marvin Hagler pour le titre de champion du monde, par KO au second round, disputé dans des conditions défavorables, notamment, un changements des arbitres et du lieu de la rencontre à la dernière minute.

En 1985, Hama ni mit fin à sa carrière professionnelle, après 27 combats dont 24 gagnés et 03 perdus et un palmarès de 07 fois champion d'Algérie, champion maghrébin, médaillé d'or aux jeux africains et aux jeux méditerranéens et deux fois champion d'Afrique, et continua à représenter l'Algérie en tant que représentant diplomatique à Paris, Tunis et N'Djamena, entre autres.