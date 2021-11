Le représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, Zhang Jun, a appelé lundi à des "mesures globales" pour lutter contre le trafic des armes légères et de petit calibre, a rapporté mardi l'agence de presse Chine nouvelle.

"Le contrôle des armes légères et de petit calibre a une incidence sur la paix et la sécurité. La lutte contre leur trafic est d'une grande importance pour préserver le développement économique et le progrès social de tous les pays. Il est, par conséquent, urgent de renforcer le contrôle des armes conventionnelles dans un cadre multilatéral", a-t-il souligné lors d'un débat ouvert du Conseil de sécurité de l'ONU sur le sujet.

Au fil des ans, le Conseil de sécurité des Nations unies a déployé des efforts inlassables pour s'attaquer à ce problème. Il a adopté les résolutions 2117 et 2220, et a pris en considération l'impact des armes légères et de petit calibre en délibérant sur les dossiers régionaux brûlants, a rappelé M. Zhang. "Cependant, leur trafic reste un problème grave, qui est étroitement lié aux conflits armés, au terrorisme, à la criminalité transnationale organisée et à d'autres menaces, aggravant les souffrances des personnes dans les zones de conflit et posant un grand défi à la paix ainsi qu'à la sécurité internationales", a-t-il déploré.

M. Zhang a appelé la communauté internationale à "se concentrer sur quatre domaines: renforcer la construction de la capacité des pays concernés et réaliser la gestion complète des armes légères et de petit calibre, aider les pays de la région à parvenir à se remettre de la pandémie de COVID-19 et à résoudre les racines du conflit ainsi que de la violence, mettre en œuvre strictement les embargos du Conseil de sécurité sur les armes et couper la chaîne de circulation illicite des armes légères et de petit calibre, et renforcer la coopération pratique multilatérale et bilatérale tout en tirant pleinement parti du rôle des Nations unies en tant que canal principal".